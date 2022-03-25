МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин троллит Запад, переводя оплату за газ в рубли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", — считает издание.

Эксперт Тимоти Эш полагает, что Москва таким ходом хочет ослабить санкционное давление. Аналитик Джеймс Хакстепп утверждает, что это неизбежно создаст сложности для покупателей, которых коснутся новые меры. Британцы в ужасе из-за российской "финансовой атомной бомбы"

"Это новая, неизведанная территория", — отмечает он.

Многие опрошенные Politico специалисты также выражают уверенность, что в подобной ситуации возникнет множество юридических споров.

Напомним, что накануне Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.