Politico: Россия стремится ослабить санкционное давление, переводя оплату за газ в рубли
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин троллит Запад, переводя оплату за газ в рубли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.
"Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", — считает издание.
Эксперт Тимоти Эш полагает, что Москва таким ходом хочет ослабить санкционное давление. Аналитик Джеймс Хакстепп утверждает, что это неизбежно создаст сложности для покупателей, которых коснутся новые меры.
"Это новая, неизведанная территория", — отмечает он.
Многие опрошенные Politico специалисты также выражают уверенность, что в подобной ситуации возникнет множество юридических споров.
Напомним, что накануне Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.
https://1prime.ru/gas/20220325/836489994.html