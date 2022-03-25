МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия станет равноправным участником экономического обмена, когда начнет продавать и покупать товары за рубли. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Рейтер: в новой стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой"

"Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена и только тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство", — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.