МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению чиновницы, этот вариант неприемлем. По ее мнению, выплаты России в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских санкций.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — считает фон дер Ляйен.

Напомним, что в среду, 23 марта, президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его мнению, российские товары в страны Евросоюза и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.

При этом Путин заявил о продолжении поставок газа в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, так как Россия дорожит своей репутацией.