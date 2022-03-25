МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не допустят оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщает агентство Reuters.
По мнению чиновницы, этот вариант неприемлем. По ее мнению, выплаты России в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских санкций.
"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — считает фон дер Ляйен.
Напомним, что в среду, 23 марта, президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его мнению, российские товары в страны Евросоюза и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
При этом Путин заявил о продолжении поставок газа в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, так как Россия дорожит своей репутацией.
https://1prime.ru/gas/20220325/836490764.html
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