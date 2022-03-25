МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал очевидным решение России поставлять газ за рубли. По его мнению, в этом есть прямая логика. Кремль объяснил, кому Россия позволит платить за газ в долларах

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что РФ переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

"Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?" — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

"Вот пусть изыскивают возможности платить", — сказал он и отметил, что сейчас Запад ведет консультации на тему перевода расчетов в российскую валюту. По его мнению, работоспособность этой схемы будет понятна со временем.

Зампредседателя совбеза считает, что европейцы пытаются повлиять на Россию, заявляя о возможном отказе от ее топлива.

"Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", — заявил Медведев.

По его мнению, Европе будет очень сложно избавиться от российских энергоресурсов, но если захочет, она это сделает. Вопрос лишь — в какой перспективе. В Германии озвучили условие для поставок газа за рубли

Вместе с тем, Россия уже сейчас смотрит на азиатские рынки и думает о диверсификации поставок, отметил Медведев. Он подчеркнул, что Москва должна готовиться к перестройке рынка энергоресурсов, которая происходит каждые 50-70 лет.

"Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться, и нам тоже", — сказал он.

"Но сейчас это значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы получать", — добавил зампред Совбеза и подчеркнул, что сейчас богатством России являются нефть и газ, которыми необходимо торговать с европейцами и с азиатскими партнерами.