В Европе нашли способы снизить цены на газ
У ЕС ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ, НЫНЕШНИЕ ЦЕНЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ – ПРЕМЬЕР БЕЛЬГИИ
https://1prime.ru/gas/20220325/836493983.html
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Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли
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Акции "Аэрофлота" рухнули на торгах
У ЕС ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ, НЫНЕШНИЕ ЦЕНЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ – ПРЕМЬЕР БЕЛЬГИИ
https://1prime.ru/gas/20220325/836493983.html
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