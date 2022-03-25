МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе колеблются в ходе торгов пятницы. В начале торгового дня котировки опускались, максимальное снижение составило 10%. Однако затем цены перешли к росту и сейчас снова чуть выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене

Европа надеется заменить российский газ американским

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии почти не изменилась и составила 1240 долларов за тысячу кубов. Затем котировки ускорили снижение и во второй час торгов упали до 1137,4 доллара, что ниже расчётной цены четверга на 10,4%.

В последние минуты фьючерсы торгуются в диапазоне 1210-1220 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке в последнее время демонстрирует сильную волатильность.