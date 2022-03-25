МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе колеблются в ходе торгов пятницы. В начале торгового дня котировки опускались, максимальное снижение составило 10%. Однако затем цены перешли к росту и сейчас снова чуть выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа надеется заменить российский газ американским

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии почти не изменилась и составила 1240 долларов за тысячу кубов. Затем котировки ускорили снижение и во второй час торгов упали до 1137,4 доллара, что ниже расчётной цены четверга на 10,4%.

В последние минуты фьючерсы торгуются в диапазоне 1210-1220 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке в последнее время демонстрирует сильную волатильность.