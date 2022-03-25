Цены на газ в Европе колеблются около $1200 за тысячу кубометров
Апрельские фьючерсы на гез в Европе колеблются около 1210-1220 долларов за тысячу кубометров
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе колеблются в ходе торгов пятницы. В начале торгового дня котировки опускались, максимальное снижение составило 10%. Однако затем цены перешли к росту и сейчас снова чуть выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии почти не изменилась и составила 1240 долларов за тысячу кубов. Затем котировки ускорили снижение и во второй час торгов упали до 1137,4 доллара, что ниже расчётной цены четверга на 10,4%.
В последние минуты фьючерсы торгуются в диапазоне 1210-1220 долларов.
Стоимость газа на европейском рынке в последнее время демонстрирует сильную волатильность.
https://1prime.ru/gas/20220325/836494572.html
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