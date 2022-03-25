МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские власти исходят из действующего поручения президента Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в рублях, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возражения стран Запада по этому вопросу.

"Есть поручение "Газпрому" от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, планирует ли Кремль поставлять газ Европе, если европейцы не будут платить в рублях, о чем они уже заявляли.

Песков добавил, что директива о продаже газа за рубли была дана только "Газпрому".

"Президент никак не дифференцировал трубопроводный… но поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения "НОВАТЭК" не было. Собственно, "НОВАТЭК" — это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть, была директива "Газпрому". "Газпром" — это международная компания, но главным собственником является государство, поэтому такая директива, она "Газпрому" дана. Про "НОВАТЭК" президент ничего не говорил", — прокомментировал Песков вопрос о распространении поручения Путина только на трубопроводный газ "Газпрома" или еще на СПГ (сжиженный природный газ), в частности, от компаний "Газпрома и "НОВАТЭК".