МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность и недоумение в правительствах государств Евросоюза и руководстве европейских энергоконцернов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Spiegel. Россияне в целом одобряют решению об оплате газа за рубли

Издание цитирует высказывание экономиста Йенс Зюдекума, по мнению которого президенту России удалось "ошарашить Запад".

Он отмечает, что в связи с требованием России контрагенты в Европе, вероятно, будут вынуждены приобретать рубли у Банка России, который фактически находится под санкциями. Таким образом, Россия заставляет Запад действовать в обход собственных санкций.

При этом эксперт по валюте Петер Бофингер отметил, что этот шаг России призван укрепить курс рубля. В частности, он пояснил, что клиенты на Западе будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, спрос на российские рубли увеличится, и в итоге курс рубля укрепится.