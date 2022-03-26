МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский газовый проект "Северный поток — 2" может иметь благоприятное будущее. Это возможно, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если иностранные партнеры Кремля "включат голову" и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач. Медведев назвал очевидным решение перевести расчеты за газ в рубли

Напомним, что Германия после начала российской военной спецоперации на Украине приостановила сертификацию "Северного потока — 2". Этот процесс был необходим для старта работы трубопровода. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщала, что проект фактически заморожен.

"Понимаете, есть определенные законы, правда наши друзья их пытаются нарушать. (Это) общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать. Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников… Конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются", — отметил в беседе с РИА Новости Медведев.

Политик также со сдержанным оптимизмом высказался о будущем проекта. Польша не уверена в "кончине" "Северного потока - 2"

"Считаю, что у проекта "Северный поток — 2" вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться во всяком случае, если наши партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые надо решать. Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми", — пояснил он.

Медведев добавил, что еще несколько лет назад странам Европы казалось высокой цена $400-500 за тысячу кубов газа, теперь же цены гораздо выше.

"Поэтому я в этом вопросе сдержанный оптимист", — добавил он.

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