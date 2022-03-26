КИШИНЕВ, 26 мар — ПРАЙМ. Решение ЕС проводить совместные закупки газа может облегчить приобретение "голубого топлива" для Молдавии, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Николай Попеску в своем Telegram-канале. Россия рассчитывает, что Запад перестроится под расчеты за газ в рублях

"Это важное достижение для нашей страны, которое позволит упростить закупку газа", — отметил он.

Страны Европейского Союза и Еврокомиссия заявили по итогам саммита ЕС, что намерены немедленно начать работу над добровольными общими закупками газа и водорода. Платформа общих закупок будет доступна также странам Западных Балкан и трех ассоциированных государств, в том числе Молдавии.

Попеску подчеркнул, что Молдавия приветствует эту инициативу и будет продолжать усилия по обеспечению устойчивости энергосектора, а также диверсификации источников энергии.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что у Европы есть два инструмента для снижения цен на газ: совместные закупки газа и вмешательство в ситуацию на рынке.