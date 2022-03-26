Echos: власти и бизнес Франции планируют установить новый СПГ-терминал для ухода от российского газа
ПАРИЖ, 26 мар — ПРАЙМ. Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет издание Echos со ссылкой на источники.
Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.
Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.
По словам одного из источников, решение пока не принято окончательно.
"Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", — цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.
Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.
Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.
https://1prime.ru/gas/20220326/836509679.html