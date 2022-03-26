ПАРИЖ, 26 мар — ПРАЙМ. Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет издание Echos со ссылкой на источники. Европа надеется заменить российский газ американским

Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.

Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.

По словам одного из источников, решение пока не принято окончательно.

"Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", — цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко. Эксперты считают символическим план Запада по уходу от российского газа

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.

Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.