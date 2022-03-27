МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Помощь США по вопросу отказа европейских стран от российского топлива обойдется Евросоюзу "по двойной цене", поскольку Соединенные Штаты не будут поставлять газ и нефть бесплатно, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

Он отметил, что президент Байден, обещая помощь, призвал государства Евросоюза "к терпению".

"Очевидно, что в этой ситуации он обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать "помощь" по двойной цене от Америки", — заявил представитель российского президента.