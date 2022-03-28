ТОКИО, 28 мар — ПРАЙМ. Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" важны для Японии с позиции энергетической безопасности, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. В Совфеде ответили на решение G7 по оплате газа в рублях

"Что касается проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", то у нашей страны там есть свои права и интересы, которые гарантированы правами по сделкам на ресурсы в долгосрочной перспективе. Это крайне важные проекты с точки зрения обеспечения энергетической безопасности", — заявил генеральный секретарь.

"С точки зрения обеспечения гарантий энергетической безопасности, одно дело покупать энергоресурсы на рынке, и совсем другое – обладать собственными правами и интересами, когда гарантированы сделки по энергоресурсам в долгосрочной перспективе. Но при этом мы намерены добиваться снижения зависимости от российских энергоносителей", — сказал Мацуно.

Ранее в марте в том же ключе высказался и премьер-министр Японии Фумио Кисида, пояснив, что участие Японии в этих двух проектах позволяет получать энергию по низким ценам. К тому же проект "Сахалин-2" дает 9% от объема потребностей Японии в сжиженном природном газе (СПГ). Около 60% от производимого на "Сахалине-2" СПГ предназначено для поставок в Японию.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil, управляющий проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний, объявил в начале марта, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1".

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%. При этом Shell 28 февраля объявила о решении выйти из проекта.