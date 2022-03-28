МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 29 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

Компания не заказывала мощности магистрали с 15 марта, однако и в этот раз выкупила всего чуть больше 2% предложения.

Так, на прошедшем регулярном аукционе "Газпром" заказал мощности в объеме около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Воспользоваться ими он сможет с 8.00 мск 19 марта до 8.00 мск 30 марта.