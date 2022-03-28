МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В ближайшие дни механизм расчетов стран Европы с РФ при переходе на рубли за российские энергоносители будет уточнен, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

"Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Постпред РФ также заявил, что Евросоюз не готов попрощаться с российскими энергоносителями, а реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была "первоначальной" и "эмоциональной".

По его словам, перевод расчетов за газ на рубли стал для Европы "определенным" шоком, это обескуражило как европейских политиков, так и энергетические компании.

"Если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес: где взять рубли?", — добавил Чижов.

Максимум, что США могут предложить Европе при замене российского газа — 15 миллиардов кубометров СПГ, это 10% от российских поставок, отметил он.

Ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в странах Европы, также считает он.

"Я не исключаю, что нынешняя ситуация приведет к правительственным кризисам в целом ряде европейских стран", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, странам Европы придется перейти на рубли при оплате за российские энергоносители, что бы ни пообещал президент США Джо Байден.