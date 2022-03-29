2022-03-29T01:49:00+03:00
2022-03-29T02:18:07+03:00
2022-03-29T01:49:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220329/836528850.html
Песков пояснил, что случится при отказе Европы оплачивать газ рублями
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Россия отключать газ тем, кто откажется платить за него в рублях: нет оплаты — нет газа. "Мы не будем... ПРАЙМ, 29.03.2022
новости, энергетика, экономика, газ, россия, дмитрий песков, газовые отношения с ес, заявление
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg
https://1prime.ru/gas/20220327/836512784.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Россия отключать газ тем, кто откажется платить за него в рублях: нет оплаты — нет газа.
"Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу", — сказал Песков в интервью PBS. Интервью прошло на английском языке.
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, Песков ответил: "Нет оплаты — нет газа".
Он заявил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.