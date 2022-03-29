МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли Россия отключать газ тем, кто откажется платить за него в рублях: нет оплаты — нет газа. Песков предупредил Евросоюз о "помощи по двойной цене" от США

"Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу", — сказал Песков в интервью PBS. Интервью прошло на английском языке.

На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, Песков ответил: "Нет оплаты — нет газа".

Он заявил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.