МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие требования, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Япония вводит запрет на поставки предметов роскоши в Россию

"К настоящему времени нет уведомлений о том, что существующие контракты с японскими компаниями на поставки СПГ из России попадут под требование о переводе в рубль. Однако, в случае получения подобных требований, правительство Японии хотело бы просить компании не соглашаться с подобными условиями", — сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Однако он отметил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".