МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан" в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы, решения по маршруту и участникам могут появиться уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей стран. Аналитик объяснил, как европейцы могут приобрести рубли на оплату газа

"Газопровод Турция-Израиль обсуждается за кулисами как одна из европейских альтернатив российским энергопоставкам, но для достижения какой-либо сделки потребуется сложное маневрирование", — заявили агентству представители правительства и промышленности обеих стран.

Идея, которая впервые появилась несколько лет назад, состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции к крупнейшему морскому месторождению природного газа Израиля "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и далее к южноевропейским соседям, которые хотят диверсифицировать импорт из РФ.

Турецкий чиновник сообщил Рейтер, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Ицхак Герцог посетил Анкару в начале этого месяца, и в ближайшие месяцы могут последовать "конкретные решения" по предлагаемому маршруту и участвующим организациям.

Напомним, что месторождение "Левиафан" уже снабжает газом Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Oil — планируют увеличить производство с 12 миллиардов до 21 миллиарда кубометров в год.

Как отметил другой турецкий чиновник, "недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать".

При этом, по словам одного из чиновников, есть и проблема — ранее уже было предложено два маршрута дополнительных поставок с "Левиафана": через существующие заводы СПГ в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.

Как отметили со своей стороны израильские официальные лица, слова которых приводит агентство, трубопровод будет иметь протяженность 500–550 километров, а его строительство обойдется в 1,5 миллиарда долларов. Причем это более выгодно, чем проект Восточно-Средиземноморского газопровода стоимостью 6 миллиардов евро, предложенный EastMed для соединения Израиля с Кипром, Грецией и Италией.