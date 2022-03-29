БРЮССЕЛЬ, 29 мар — ПРАЙМ. Новая договоренность Евросоюза и США, касающаяся возможностей наращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, полностью не заменит российский газ в ЕС, заявил брифинге представитель Еврокомиссии. Аналитик объяснил причины укрепления рубля

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Это (договоренность с США – ред.) ещё один шаг на пути сокращения и в конечном итоге ухода от зависимости от российского газа. Мы никогда не говорили, что с помощью этой одной договоренности с США мы собираемся заменить весь российский газ. Мы четко сказали, что она – для того, чтобы помочь нам заменить значительную часть, но, конечно, не весь российский газ", — сказал представитель ЕК.

США и Еврокомиссия объявили в пятницу о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы станут диверсификация поставок СПГ и сокращение потребности в природном газе. Еврокомиссия будет работать со странами-членами ЕС над обеспечением как минимум к 2030 году дополнительного спроса на СПГ из США в размере около 50 миллиардов кубометров в год.

В середине февраля ЕК сообщила, что Евросоюз за все время поставок — с апреля 2016 года — импортировал из США 64 миллиарда кубометров сжиженного природного газа. В прошлом году объем закупок СПГ в США стал максимальным — более 22 миллиардов кубометров. В январе 2022 года импорт этого топлива достиг рекордного месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров.