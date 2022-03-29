МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Заявления об оплате за газ в рублях со стороны официальных лиц стран "Большой семёрки" пока неконкретны, чтобы делать выводы о развитии событий. Нужны переговоры с западными покупателями. Об этом рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся. В Кремле прокомментировали возможный отказ Запада от оплаты газа в рублях

Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семёрки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.

"Комментарии о возможности оплаты в рублях за газ со стороны официальных лиц стран G7 пока неконкретны, чтобы делать выводы о дальнейшем развитии событий", — считает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Посылов два: действующие контракты не предусматривают оплаты в рублях и официальные власти стран против "шантажа" со стороны России.

"Но по первому вопросу мы и не спорим — скорее всего будет предложено внести изменения в действующие контракты без изменения объёмов и способов ценообразования. А по второму — официальные заявления пока являются не более чем рекомендациями для своих компаний и нормативно обязательства им следовать не оформлены", — уверен аналитик.

Однако не все отказываются от условий России. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что перевод в рубли никак не скажется на Молдавии, поскольку в контракте "Молдовагаза" и "Газпрома" и так предусмотрена оплата в этой валюте. А глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич отметил, что переход в рублях не станет препятствием для поставок.

Министерство финансов России рассчитывает, что западные партнёры подстроятся под решение о переводе в рубли и поймут, что российская валюта не менее надёжна, чем другие.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Процесс замены иностранной валюты на рубль "будет происходить, по крайней мере сначала, в переговорном порядке", считает советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Владислав Журавлёв.

Согласен с ним резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Андрей Гусев. Он объяснил, что существенным условием контракта является валюта, в которой исполняются обязательства. "Маловероятно, что контракты "Газпрома" допускают её одностороннее изменение поставщиком", — предположил он. Контрагенты в таком случае будут вправе продолжить платить в долларах или евро, и даже если "Газпром" будет отклонять или возвращать такие платежи, то обязательства будут считаться исполненными.

"ГАЗПРОМ" ПЕРЕСТАНЕТ КАЧАТЬ ГАЗ?

Видимо, "единственный рычаг в руках "Газпрома" в таких условиях — перестать поставлять газ, отметил Гусев. Будет ли такое действие нарушением контракта, зависит от условий: гарантированных объёмов, оснований для отклонения заявки на поставку и так далее.

Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе энергоресурса. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны ЕС смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Во Франции призывают граждан экономить электроэнергию и газ

Россия поставляет трубопроводный газ в четыре страны G7 — Германию, Италию, Францию и Великобританию, уточнил Колобанов. В прошлом году, по данным Федеральной таможенной службы, туда было поставлено 77,6 миллиарда кубометров природного газа (38% экспорта по трубе). При средней в 2021 году по экспортным поставкам цене в 273 доллара за тысячу кубометров объём в денежном выражении составил не менее 21 миллиарда долларов. Однако точная цифра может быть выше, так как в усредненную цену входят поставки в страны ЕАЭС по более низкой цене, подсчитал эксперт ЦСР.

Аналитик добавил, что в сжиженном виде Россия поставляет газ в три страны G7: Японию (с Сахалина и Ямала), Великобританию и Францию (в последние две — только с Ямала). В эти страны в 2021 году было поставлено 12,8 миллиона тонн СПГ (44% от суммарного объёма) на 3,1 миллиарда долларов.

ОТКАЗ ОТ ГАЗА ЗА РУБЛИ

Мнения аналитиков о том, к чему приведёт отказ импортёров российского газа платить в рублях, разошлись. Эксперт из юридической группы "Совет" Журавлёв отметил, что компромисс вероятен, если — при сохранении санкций — регулятор Евросоюза выдаст лицензии для закупки у Центрального банка российской валюты. При этом по контрактам с валютой платежа в евро не исключён дефолт в одностороннем порядке. "Газпром" как поставщик энергии не будет нести ответственность перед западными партнёрами, поскольку нарушений не допускал.

Аналитик же ЦСР Гусев отметил, что вопросы о нарушениях "Газпрома" и компенсации ущерба могут быть поставлены в суде: контракты наверняка содержат соглашения о рассмотрении споров посредством международного коммерческого арбитража. Решения в пользу покупателей будут исполняться в Европе за счёт зарубежных активов "Газпрома".

Угроза остановки прокачки российского газа будет рассматриваться не столько с юридической стороны, сколько с точки зрения возникающих коммерческих рисков того, что система обеспечения Европы энергоносителями разрушится, заключил Гусев.