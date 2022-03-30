В МИД России назвали "Северный поток-2" инструментом в руках Запада, чтобы наказывать Россию
РЯБКОВ: "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ В РУКАХ ЗАПАДА, ЧТОБЫ НАКАЗЫВАТЬ РОССИЮ, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
https://1prime.ru/gas/20220330/836546006.html
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РЯБКОВ: "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ В РУКАХ ЗАПАДА, ЧТОБЫ НАКАЗЫВАТЬ РОССИЮ, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
https://1prime.ru/gas/20220330/836546006.html
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