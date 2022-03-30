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2022-03-30T16:59:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220330/836546006.html

В МИД России рассказали, во что превратился "Северный поток-2"

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РЯБКОВ: "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ В РУКАХ ЗАПАДА, ЧТОБЫ НАКАЗЫВАТЬ РОССИЮ, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ПРАЙМ, 30.03.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60