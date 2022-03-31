МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент России Путин недавно заявил, чтобы "недружественные страны" платили за поставки российского газа в рублях. Страны G7 назвали этот шаг "неприемлемым", а Москва отказалась поставлять топливо при отсутствии оплаты. Издание Der Spiegel решило составить список самых важных вопросов об этой конфронтации.

Отмечается, что до конца этой недели у Банка России есть возможность выработать новые правила для поставок газа "недружественным странам". После этого Кремль намерен принимать оплату за энергоноситель только в рублях.

В Европе назвали такой вид оплаты неприемлемым. Все указывает на то, что конфронтация продолжится, а это грозит прекращением поставок. Но что это означает для энергетического рынка и конечных потребителей?

"Не только рядовые потребители оплачивают счета за газ в евро. Европейские энергетические компании, получающие газ из России по трубопроводам, делают это в евро или долларах. Это предусматривают и договоры. Например, в январе этого года российский государственный концерн "Газпром" производил расчеты по экспорту газа на 58% в евро и на 39% в долларах", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Платежи возможны, несмотря на западные санкции, так как на определенные российские банки ограничения не были расширены, чтобы не подвергать угрозе энергоснабжение региона. В частности, на люксембургскую "дочку" Газпромбанка.

Почему Россия требует платить в рублях, задается вопросом издание. Кремль получит от таких платежей двойную выгоду. Первое: это еще больше укрепят российскую валюту, так как компании, которые захотят и дальше получать газ, будут вынуждены запасаться рублями, что поднимет спрос на российскую валюту и укрепит ее курс.

Второе: Кремль таким шагом сможет вынудить Запад обходить свои собственные санкции, ведь на мировом рынке есть только ограниченное количество рублей, компании будут вынуждены закупать их у российского ЦБ, зарубежные активы которого западные страны заморозили.

"Но вполне возможно, что Москва этим шагом хочет спровоцировать прекращение поставок, которого Запада пока всячески избегал", — добавляет издание.

Страны группы G7 и Евросоюз считают требование Путина "неприемлемым". Заключенные договоры остаются в силе, — подчеркивает, в частности, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Западные политики призывают бизнес не платить в рублях, но это еще не запрет проводить сделки в рублях: многие компании не распространяются о своих намерениях. В частности, энергетические концерны Uniper и EnBW отказались давать какие-либо комментарии по вопросу валюты оплаты. Другие бизнес-структуры ссылаются на действующие договоры, составленные в евро или долларах.

Издание ставит и другой вопрос: какие последствия будет иметь прекращение поставок? Ведь Россия считается самым важным поставщиком энергоносителей, в частности, в Германию. В 2020 году "главная экономика Европы" импортировала 56,3 миллиарда кубических метров российского газа, это 55% всего импорта страны. В 2021 году доля осталась примерно такой же. Поэтому политики, экономисты и представители бизнеса предупреждают о крайне негативных последствиях для европейской экономики, если РФ прекратит поставки.

Проблема в том, что найти замену российскому газу труднее, чем российской нефти, отмечают обозреватели. Ведь этот вид энергоносителя транспортируется по трубопроводам или в сжиженном/замороженном состоянии специальными танкерами. В области газа нет таких ликвидных мировых рынков как в случае с сырой нефтью.

Что же будет, если импортного газа не будет хватать Европе?

В Германии есть так называемый "Чрезвычайный план по газу", он приоритетный порядок снабжения домохозяйств в случае падения давления в газопроводах. Подача в промышленные предприятия будет нормирована либо полностью прекращена.

Есть еще один вопрос: что стоит на кону для России? Ведь Кремль непосредственно не нуждается в доходах от продажи газа, чтобы финансировать спецоперацию на Украине. Однако в долгосрочной перспективе стране необходимы доходы от продажи сырьевых ресурсов. По данным Международного энергетического агентства (IEA) в январе 2022 года 45% российского госбюджета складывалось из налогов и пошлин от экспорта нефти и газа.