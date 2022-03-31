МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Никто не имеет права оспаривать позицию России о продаже газа за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

По мнению посла, такое решение Москвы было продиктовано интересами национальной политики РФ и стало ответом на санкции со стороны Запада.

"В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги", — подчеркнул дипломат.

Абдуллахи Шеху отметил, что Нигерия готова продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. "Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать", — сказал он.

При этом страна готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, если Москва предложит такую альтернативу, заявил посол. В перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой, добавил он.

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