МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Газпром" прорабатывает возможность полной остановки поставок газа в недружественные государства и оценивает последствия такого шага", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) отказываются платить за поставку "голубого топлива" в российской валюте и считают такое решение РФ односторонним нарушением контрактов.

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