МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Противостояние России и европейских стран в газовом вопросе достигло апогея, считают авторы британского издания The Telegraph. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

Евросоюз сопротивляется, однако может навлечь на себя ужасные последствия в этой борьбе, отмечается в статье.

Есть мнения, что потребители не переживут прекращения поставок газа из России в ЕС.

"Растут опасения, что Владимир Путин может перекрыть краны газоснабжения, которые снабжают энергией Европу, из-за противостояния сторон по поводу того, как будут производиться платежи за этот энергоресурс. Это происходит в условиях, когда Кремль пытается поддержать свою валюту, рубль, после того, как волна санкций со стороны западных стран поставила российскую экономику на в сложное положение", — переводит материал ИноСМИ.

И хотя страны Европы хорошо осознают, что свет в городах региона должен оставаться включенным, они также не хотят косвенно помогать Путину.

И пока Европа готовится к кризису поставок газа, крупнейшая экономика региона — Германия — запустила план действий в чрезвычайных ситуациях.

Если говорить о том, что ЕС запретит покупать российский энергоноситель за рубли, то тут все непросто. По мнению авторов статьи, некоторые контракты с Москвой уже включают возможность оплаты в рублях, тогда как в других таких условий нет, и они не могут быть изменены в одностороннем порядке.