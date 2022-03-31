АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция не испытывает проблем с поставками российского газа, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber. СМИ: "Газпром" может прекратить поставки газа в Европу

По его словам, поставки из РФ покрывают 40% потребностей Турции в газе. До начала спецоперации России на Украине этот показатель составлял 50%.

Чавушоглу отметил, что Анкара не присоединилась к санкциям запада в отношении РФ.

"Это было бы неправильным, учитывая нашу посредническую роль", — подчеркнул он.

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