2022-03-31T10:48:00+03:00
2022-03-31T11:37:45+03:00
2022-03-31T10:48:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220331/836551301.html
Турция продолжает закупать российский газ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Турция не испытывает проблем с поставками российского газа, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber. По его словам, поставки из РФ... ПРАЙМ, 31.03.2022
энергетика, новости, газ, турция, россия, газ, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466406.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466405.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466405.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466404.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466404.jpg
https://1prime.ru/gas/20220331/836550319.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция не испытывает проблем с поставками российского газа, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, поставки из РФ покрывают 40% потребностей Турции в газе. До начала спецоперации России на Украине этот показатель составлял 50%.
Чавушоглу отметил, что Анкара не присоединилась к санкциям запада в отношении РФ.
"Это было бы неправильным, учитывая нашу посредническую роль", — подчеркнул он.
Читайте также: Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций