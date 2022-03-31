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2022-03-31T11:37:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220331/836552044.html

Еврокомиссия провела внезапные проверки газовых компаний Германии

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Еврокомиссия провела внезапные проверки в нескольких компаниях в Германии, имеющих отношение к поставкам, транспортировке и хранению газа, говорится в заявлении ведомства. ПРАЙМ, 31.03.2022

энергетика, новости, газ, германия, еврокомиссия, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60