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2022
https://1prime.ru/gas/20220331/836552044.html
Еврокомиссия провела внезапные проверки газовых компаний Германии
Газ
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Еврокомиссия провела внезапные проверки в нескольких компаниях в Германии, имеющих отношение к поставкам, транспортировке и хранению газа, говорится в заявлении ведомства. ПРАЙМ, 31.03.2022
энергетика, новости, газ, германия, еврокомиссия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия провела внезапные проверки в нескольких компаниях в Германии, имеющих отношение к поставкам, транспортировке и хранению газа, говорится в заявлении ведомства.