МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация предложила странам-покупателям газа из Евросоюза схему оплаты с обязательным открытием рублевого счета в российском банке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Накануне агентство Reuters сообщало, что велось обсуждение возможности оплаты в евро в рублевом эквиваленте.

Кремль предложил покупателям газа из "недружественных государств" новую схемы оплаты. Она предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке. "Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", — сообщил изданию источник в кабмине.

Он добавил, что "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях". Другой собеседник издания, близкий к российскому экспортеру "Газпром", подтвердил структуру такой схемы.