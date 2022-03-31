ПУТИН ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ШОЛЬЦЕМ ПОРУЧИЛ ОРЕШКИНУ СВЯЗАТЬСЯ С НЕМЕЦКИМ КОЛЛЕГОЙ И ТОТ РАЗЪЯСНИЛ МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ ГАЗА ЗА РУБЛИ — ПЕСКОВ

ПУТИНУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОРАБОТАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА К ОПЛАТЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА ЗА РУБЛИ, ВСКОРЕ ОНИ БУДУТ ОБНАРОДОВАНЫ — ПЕСКОВ

 