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2022
https://1prime.ru/gas/20220331/836553746.html
Путин поручил разъяснить Берлину механизм оплаты газа за рубли
Газ
Новости
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ПУТИН ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ШОЛЬЦЕМ ПОРУЧИЛ ОРЕШКИНУ СВЯЗАТЬСЯ С НЕМЕЦКИМ КОЛЛЕГОЙ И ТОТ РАЗЪЯСНИЛ МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ ГАЗА ЗА РУБЛИ — ПЕСКОВ ПУТИНУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОРАБОТАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ... ПРАЙМ, 31.03.2022
энергетика, новости, газ
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ПУТИН ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ШОЛЬЦЕМ ПОРУЧИЛ ОРЕШКИНУ СВЯЗАТЬСЯ С НЕМЕЦКИМ КОЛЛЕГОЙ И ТОТ РАЗЪЯСНИЛ МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ ГАЗА ЗА РУБЛИ — ПЕСКОВ
ПУТИНУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОРАБОТАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА К ОПЛАТЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА ЗА РУБЛИ, ВСКОРЕ ОНИ БУДУТ ОБНАРОДОВАНЫ — ПЕСКОВ