МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Импортеры пока не хотят отказываться от российского сжиженного природного газа (СПГ), его экспорт в марте стабилен, а больше всего поставок получили Япония и Франция, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

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