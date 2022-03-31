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2022
https://1prime.ru/gas/20220331/836553931.html
СМИ рассказали о нежелании импортеров отказываться от российского СПГ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Импортеры пока не хотят отказываться от российского сжиженного природного газа (СПГ), его экспорт в марте стабилен, а больше всего поставок получили Япония и Франция, сообщает... ПРАЙМ, 31.03.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Импортеры пока не хотят отказываться от российского сжиженного природного газа (СПГ), его экспорт в марте стабилен, а больше всего поставок получили Япония и Франция, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.
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