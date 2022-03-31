МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами".

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", — сказал Путин.

"Если же такие платежи (в рублях — ред.) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями", — добавил он.

Президент напомнил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, которые в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Владимир Путин подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком.

Развитие ситуации, при которой страны Европы могут заморозить евро и доллары по газовым контактам, вполне ожидаемо, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок.

"В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.