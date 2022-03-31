МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что никаких трудностей для европейского государства перевод оплаты российского газа в рубли не создаст. Франция и Германия отреагировали на указ Путина о продаже газа за рубли

"Что касается нашего требования о переходе с недружественными странами, в числе которых и Италия, на оплату поставляемого газа в рублях… с точки зрения трудностей в оплате поставок газа, на самом деле, ни я не вижу, не увидят их и специалисты", — пояснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что накануне прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги. В ходе разговора были даны все разъяснения ситуации, а также механизмов перехода на оплату за энергоресурс в рублях.

"Речь шла о том, что европейские, в данном случае итальянские, покупатели газа открывают счета в евро и в рублях в одном из российских банков, между счетами происходят соответствующая конвертация валюты по существующему курсу", — отметил Разов.

"С нашей стороны было сказано, что если у итальянской стороны есть потребность увеличения поставок (газа), то мы готовы конструктивно, позитивно рассмотреть", — подытожил он.