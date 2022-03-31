БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. В Берлине внимательно изучат предложения российской стороны по оплате газа, однако настаивают, что контракты должны выполняться в той форме, в какой они были заключены, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер на брифинге в Берлине. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

"Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены", — сказал министр, добавив, что "мы ответим не технически, а политически, контракты есть контракты".

Ранее в четверг он отмечал, что поставки газа в Европу будут по-прежнему оплачиваться в евро.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры к РФ. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.