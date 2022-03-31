МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Бизнес ФРГ опасается потери рабочих мест из-за отказа от газа из России

"Речь идёт об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае", — сказал он, комментируя вопрос, означают ли принятые решения что уже завтра кто-то из клиентов останется без газа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Соответствующий указ президент подписал 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Как пояснил при этом РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, из указа следует, что первые оплаты за российский газ в рублях должны быть совершены в течение апреля, вероятно в большинстве контрактов срок не ранее 10 числа. По его словам, установить точную дату оплаты самостоятельно сложно, так как тексты контрактов "Газпрома" с контрагентами не раскрываются.

"Скорее всего, условия в них варьируются. В единственном опубликованном контракте (с "Нафтогазом" 2009 года) срок оплаты был не позднее 7 числа, но это, возможно, лишь частный случай", — говорит он.

"Но в любом случае оплата за апрель должна быть проведена в течение апреля. Учитывая, что в указе везде (пункт 11, 12, 15 и 16) фигурирует 10-дневный срок на разработку дальнейших процедур и правил, в том числе предоставления исключений, вероятно, срок оплаты по большинству контрактов не ранее 10 апреля", — заключает эксперт.