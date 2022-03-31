Президент Сербии Вучич: страна на 100% зависит от газа из России, ожидает благоприятную цену
БЕЛГРАД, 31 мар — ПРАЙМ. Сербия на 100% зависит от поставок природного газа из РФ, ожидает благоприятную цену по новому договору в результате идущих переговоров, заявил президент страны Александр Вучич.
"Уверен, что можем получить хорошую цену, это очень важно. Мы можем работать над диверсификацией источников газа и должны это делать, но в данный момент мы на 100% зависим от российского газа, и люди должны это знать. Это вопрос не только домовладений и обычного гражданина, но и наших фабрик, трудоустройства людей, что очень важно для всей нашей экономики", — заявил сербский лидер в эфире национального телевидения.
"Почти уверен, что мы сможем решить все проблемы с газом и нефтью. Последняя новость в том, что мы дополнили резервы газа до 100 миллионов кубометров, что мало. Дополним нашу часть (подземного хранилища газа Банатски-Двор — ред.) до верха, до 450 миллионов кубических метров, что в зимнее время хватает почти на 40 дней, а летом еще больше", — добавил Вучич.
Он напомнил также, что хорватская госкомпания — оператор трубопровода JАNАF, которая в 2022 году по договору должна поставить 3,2 миллиона тонн сырой нефти Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% акций принадлежит "Газпром нефти"), предупредила о приостановке прокачки из-за санкций Запада.
"С 15 мая не сможем экспортировать нефть, если что-то не изменится. Поэтому я сказал, что ведем переговоры с представителями ЕС, чтобы это преодолеть, и найдем решение… Мы разговаривали с российскими партнерами и об этом (переходе НИС в собственность государства — ред.), у нас должно быть достаточно нефти для нашей страны, и продолжим разговаривать", — отметил Вучич и заверил граждан, что вопросы снабжения нефтью и газом будут решены.
В марте он заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпромнефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Он указал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.
По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером Владимиром Путиным осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
https://1prime.ru/gas/20220331/836558787.html