БЕЛГРАД, 31 мар — ПРАЙМ. Сербия на 100% зависит от поставок природного газа из РФ, ожидает благоприятную цену по новому договору в результате идущих переговоров, заявил президент страны Александр Вучич. Путин озвучил механизм продажи газа за рубли

"Уверен, что можем получить хорошую цену, это очень важно. Мы можем работать над диверсификацией источников газа и должны это делать, но в данный момент мы на 100% зависим от российского газа, и люди должны это знать. Это вопрос не только домовладений и обычного гражданина, но и наших фабрик, трудоустройства людей, что очень важно для всей нашей экономики", — заявил сербский лидер в эфире национального телевидения.

"Почти уверен, что мы сможем решить все проблемы с газом и нефтью. Последняя новость в том, что мы дополнили резервы газа до 100 миллионов кубометров, что мало. Дополним нашу часть (подземного хранилища газа Банатски-Двор — ред.) до верха, до 450 миллионов кубических метров, что в зимнее время хватает почти на 40 дней, а летом еще больше", — добавил Вучич.

Он напомнил также, что хорватская госкомпания — оператор трубопровода JАNАF, которая в 2022 году по договору должна поставить 3,2 миллиона тонн сырой нефти Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% акций принадлежит "Газпром нефти"), предупредила о приостановке прокачки из-за санкций Запада.

"С 15 мая не сможем экспортировать нефть, если что-то не изменится. Поэтому я сказал, что ведем переговоры с представителями ЕС, чтобы это преодолеть, и найдем решение… Мы разговаривали с российскими партнерами и об этом (переходе НИС в собственность государства — ред.), у нас должно быть достаточно нефти для нашей страны, и продолжим разговаривать", — отметил Вучич и заверил граждан, что вопросы снабжения нефтью и газом будут решены.

В марте он заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпромнефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Он указал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.

По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером Владимиром Путиным осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.

В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.