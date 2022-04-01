МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация может получить от продажи газа в этом году рекордные доходы. Это связано со значительным ростом цен на спотовых рынках, рассказал в интервью порталу ntv.de немецкий эксперт Янис Клюге. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

По мнению эксперта, благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Россия сможет компенсировать рост инфляции в стране, а также снижение сборов налога на прибыль и НДС.

"Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", — предрекает немецкий экономист.

Клюге добавил, что в этом году бюджет РФ окажется профицитным. Он пояснил, что в настоящее время рыночная стоимость российской нефти составляет $82 за баррель, а в основе планирования российского бюджета лежит отметка в $62.

Специалист особо отметил: Москва планировала бюджет исходя из курса на уровне 72 рублей за доллар, но сегодня он составляет 85 рублей.

"С точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество. Если мы умножим стоимость нефти на курс рубля, то получится так: Москва ожидала доход в размере около 4500 рублей за баррель нефти, но получит гораздо больше — около 7000 рублей", — подытожил он.

Напомним, что с 1 апреля Россия ввела правило продавать газ партнерам из недружественных стран за рубли.