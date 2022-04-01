МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощностей трубопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки пятницы 1 апреля. Это следует из данных GSA Platform. Источник объяснил, когда "Газпром" может получить первые платежи в рублях

Компания ночью забронировала 235 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона. При этом на регулярном аукционе "Газпром" не стал бронировать газопровод.

До 29 марта "Ямал-Европа" оставался невостребованным и работал в реверсе. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает российский газ через Белоруссию и Польшу в Германию.

При этом транзит российского газа через Украину в пятницу сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — 107,6 миллиона кубометров.