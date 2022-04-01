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https://1prime.ru/gas/20220401/836561826.html
"Газпром" заказал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
Газ
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"Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощностей трубопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки пятницы 1 апреля. Это следует из данных GSA Platform. Компания ночью... ПРАЙМ, 01.04.2022
энергетика, новости, газ, газпром, поставки газа, ямал-европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощностей трубопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки пятницы 1 апреля. Это следует из данных GSA Platform.
Компания ночью забронировала 235 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона. При этом на регулярном аукционе "Газпром" не стал бронировать газопровод.
До 29 марта "Ямал-Европа" оставался невостребованным и работал в реверсе. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает российский газ через Белоруссию и Польшу в Германию.
При этом транзит российского газа через Украину в пятницу сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — 107,6 миллиона кубометров.