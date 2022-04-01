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2022-04-01T09:21:07+03:00

2022-04-01T09:16:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220401/836561915.html

Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубов

Газ

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https://россиясегодня.рф

ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ТОРГОВ РАСТУТ НА 5%, ПРЕВЫШАЮТ $1500 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ICE ПРАЙМ, 01.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60