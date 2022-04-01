Майские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 5% и превышаюто $1500 за тысячу кубов
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ТОРГОВ РАСТУТ НА 5%, ПРЕВЫШАЮТ $1500 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ICE
https://1prime.ru/gas/20220401/836561915.html
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ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ТОРГОВ РАСТУТ НА 5%, ПРЕВЫШАЮТ $1500 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ICE
https://1prime.ru/gas/20220401/836561915.html
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