МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-марте уменьшился на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38,5 миллиарда кубометров, при этом в марте выросли в годовом выражении поставки в девять европейских стран, включая Италию, Польшу и Грецию, сообщила компания. Россия увеличила поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

"Добыча и поставки газа: итоги трех месяцев…. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м — на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года…. В марте экспорт относительно прошлого года увеличился в 9 европейских стран, в частности в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.