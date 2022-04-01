МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Поставки из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжают расти, сообщила российская компания. Россия сократила экспорт газа в страны дальнего зарубежья

"Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами… Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении о добыче и поставках газа по итогам первого квартала на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

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