МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии заявил в пятницу, что его страна не намерена отказываться от энергии из России. Это является условием функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как предлагают на Западе. Глава OMV предупредил о серьёзных последствиях отказа от российского газа

"Речь не о том, чтобы мы надели свитер, немного прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили на несколько форинтов больше за газ и на заправках. А речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет… Это вопрос функционирования или нефункционирования экономики", — заявил он в беседе в эфире венгерской радиостанции Kossuth.

Политик отметил, что многие страны в Европе не имеют выхода к морю. "И это не их выбор", поэтому заменить российский газ доставляемым по морю СПГ (сжиженный природный газ), например, из США нереально.

"Нам не подходит такое, что вот есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Это прекрасная идея сама по себе, но я не знаю, как он сможет достичь Венгрии, этот сжиженный природный газ, который перевозят по морю на кораблях, я считаю это абсурдным", — добавил представитель Венгрии.