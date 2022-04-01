МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ работает над фиксацией цен на трубы и металлы, которые используются для газификации регионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Власти планируют вложить в газификацию еще 800 миллиардов рублей

"Мы ведем работу по фиксации цен на трубы и на металлы для работ по газификации, мониторим ситуацию по стоимости оборудования газоиспользующего", — сказал Новак, выступая на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"В ближайшее время "Газпром" также заключит долгосрочные договоры с производителями газохимической продукции, то есть полиэтиленовых труб, которые используются (в газификации — ред.)", — добавил он.

По словам Новака, за последний месяц принято 60 тысяч заявок на бесплатное доведение газа до границ участков домовладения в рамках программы социальной догазификации. Всего уже заключено 290 тысяч договоров, а еще 200 тысяч — в процессе заключения.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 субъектах РФ, а также региональные операторы.