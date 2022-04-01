БРЮССЕЛЬ, 1 апр — ПРАЙМ. Власти в Европе изучают вопрос оплаты российского газа по вступившей с 1 апреля схеме, при этом в ряде стран уже отметили, что это не влечёт за собой существенных изменений и опасности для поставок. Иран выразил желание торговать с Россией в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

"Информация, которую мы получаем в последнее дни и часы из Москвы, дает нам понять, что в конечном итоге компании могут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны конвертировать евро в рубли. И, в частности, Газпромбанк", — сказала министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в пятницу.

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что Путин в разговоре с ним 30 марта сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах. "Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах", — рассказал Драги. "Что я понял, так это то, что перевод оплаты евро и доллары на рубли — это внутренний вопрос России", — отметил он.

"С экономической точки зрения российские предложения не имеют большого значения. И так, и так в конечном счете, (деньги — ред.) должны быть обменяны, если, конечно, продается нефть и газ — ископаемые, которыми Россия располагает, а также зерно", — сказал в пятницу вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

"Тут речь идет, скорее, о получении превосходства психологического и политического", — добавил он.

При этом в Европе продолжают оценивать ситуацию. К примеру, изучают указ Путина в правительстве ФРГ. В руководстве совмина Италии в четверг заявили, что окончательной интерпретации объявленной меры еще нет. "Европейская комиссия изучает меры и различные пояснительные аспекты", — отметили в нем.

Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн сказал, что у компании контракт не с правительством, а с "Газпромом". "Ждем информацию от "Газпрома". На данный момент наш контракт в евро. Нет оснований платить иначе", — заключил он.

"Пока компании платят евро, контракты выполняются, поэтому это мало что меняет для наших французских компаний. На данный момент нет риска разрыва контракта, если это решение будет реализовано", — отметила Помпили в пятницу.

Итальянский премьер считает, что газовый импорт в Европу и Италию в частности после решения по оплате "вне опасности".

Однако, "если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ), это не имеет решения", заявил накануне замглавы минпромторга Чехии Рене Недела.

При этом Франция предусмотрела все сценарии, в том числе и тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, отмечал 30 марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он говорил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.

Еврокомиссия также сообщала, что готовится к возможности остановки поставок газа в страны Евросоюза, надеясь, что этого не произойдет. При этом ЕК предложила в марте попробовать сократить потребление российского газа в Евросоюзе на две трети уже в этом году. Ее исполнительный вице-президент Франс Тиммерманс говорил, что сделать это хоть и возможно, но "чертовки тяжело".

По данным Международного энергетического агентства, за 2021 год Евросоюз импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.