МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Если Россия будет продолжать поставки нефти и газа, то ее доходы от экспорта энергоресурсов могут вырасти в 2022 году более чем на треть, сообщает агентство Блумберг. В Германии прогнозируют рекордные доходы от экспорта газа для России

По подсчетам Bloomberg Economics, РФ может заработать около 321 миллиарда долларов за счет поставок энергоносителей.

Кроме того, рекордных отметок может достичь профицит счета текущих операций — $240 миллиардов (согласно оценке Института международных финансов).

Дополнительные доходы бюджета РФ в текущем году могут составить 8,5 триллиона рублей благодаря сочетанию высоких цен на нефть в долларах и резкого ослабления рубля, пишет агентство, ссылаясь на оценки TS Lombard.

Однако цифры полностью изменятся в случае введения эмбарго на российские энергоносители. Как отмечает Блумберг, многие постоянные покупатели уже начали поиск альтернативных поставщиков и прекращают сотрудничество с Россией.