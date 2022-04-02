МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 3 апреля, а также дозаказал часть на предстоящую ночь. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

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Компания дополнительно заказала 533 тысячи кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск до 7.00 мск 3 апреля. Это примерно 16% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 338 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали.

Помимо этого, "Газпром" заказал 338 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал — Европе" через Польшу с 7.00 мск 3 апреля до 7.00 мск 4 апреля. Это примерно 9% от общего объема транзитной мощности, которая была доступна для бронирования на регулярном аукционе.

"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта — после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.

Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа в Европу с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.