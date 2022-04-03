МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. С начала апреля в страны Балтии перестал поступать российский природный газ из России. Об этом сообщает издание Jauns.lv со ссылкой на заявление главы оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса, передает Lenta.ru. Литва полностью отказалась от поставок газа из России

Как сообщил Барисс, страны Балтии получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал СПГ и Инчукалнское подземное газохранилище. При этом он отметил, что требование России об оплате энергоресурсов рублями стало сигналом о прекращении импорта из Российской Федерации, следовательно, на эти поставки "больше нельзя полагаться".

"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", — заявил Барисс.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому в ближайшие месяцы балтийским странам беспокоиться не о чем.