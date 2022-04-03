МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Цены на хлеб в Польше из-за событий на Украине, нанесших колоссальный ущерб посевной компании, могут вырасти в четыре раза в концу года, сообщил бывший глава польского правительства Дональд Туск. Однако очевидно, что аналогичная ситуация будет наблюдаться и в других европейских странах, которые зависят от экспорта зерновых из России и Украины, пишет издание Farda. Немцам грозит обнищание из-за событий на Украине

Украинский конфликт наносит большой ущерб как самой посевной кампании, так и перевозкам зерна через территорию Украины, отмечает издание (перевод по ИноСМИ). В сложившейся ситуации поставки из России и Украины неизбежно сократятся, при это на эти две страны приходилось 30% мирового экспорта пшеницы и около 20% мирового экспорта кукурузы. А поскольку зерно является биржевым товаром, рост цен может затронуть даже те страны, которые зависели от экспорта из России и Украины в незначительной мере.

При этом на стоимость продуктов влияет не только объем поставок и урожай. Рост цен на газ мгновенно отразился на стоимости топлива, в результате чего подорожала перевозка продовольствия. Положение усугубляется тем, что Европа отказывается выполнять требование Москвы и переводить расчеты за газ в рубли.

Эта ситуация повлекла за собой еще одну серьезную проблему — подорожание минеральных удобрений, из-за чего европейские фермеры уже выходили на массовые протесты.

"Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется поступаться принципами, в том числе смягчать введенные ими санкции против России", — резюмирует издание.