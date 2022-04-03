МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Решение о переводе расчетов за газа в рубли было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Кремль рассказал о безумных "санкционных увлечениях" Запада

Он подчеркнул, что Москва пошла на этот шаг для того, чтобы обезопасить российскую торговлю после того, как у РФ отобрали доллары и евро, арестовав ее валютные резервы за рубежом. "Россия никогда никому не угрожала. Но в условиях враждебной окружающей среды… мы обязаны эти риски хеджировать", — добавил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля отметил, что Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам и дорожит своим статусом надежного поставщика. "Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно", — сказал Песков, говоря о переводе расчетов в российскую валюту.

"Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать", — сказал он и добавил, что для европейских компаний де-факто ничего не изменится. Западные страны как платили за газ в евро, так и будут продолжать платить, но конечная оплата будет поступать "Газпрому" в рублях путем перевода евро в российскую валюту, уточнили в Кремле.

"Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", — добавил Песков.

Он подчеркнул, пока что это только прототип системы, но в дальнейшем она может быть распространена на другие группы товаров.