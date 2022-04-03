МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach сообщила, что предложила итальянской Eni увеличить поставки газа.

"Директора компаний обсудили поставки газа в Италию, были представлены краткосрочные и среднесрочные инициативы, которые помогут увеличить поставки в эту страну через Транссредиземноморский газопровод", — сообщает алжирская компания в полученном РИА Новости пресс-релизе. Европе предрекают холод и голод без российского газа

Помимо этого, директора двух компаний обсудили ускоренное начало эксплуатации обнаруженных алжирской компанией месторождений.

Гендиректор Sonatrach Тауфик Хаккар заявил в субботу, что Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.