КИШИНЕВ, 7 апр — ПРАЙМ. Молдавия больше не может зависеть от России в области энергетики, поэтому может дойти до того, что страна будет закупать газ по рыночным ценам у других поставщиков, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Цены на газ в Европе завершили торги на уровне $1177 за тысячу кубов

"Очевидно, что цена на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене — это будет цена независимости Молдавии. Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию", — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, это будет очень тяжело. Спыну полагает, что придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению, возможно также придется отказаться от каких-то вещей. Но вице-премьер допускает, что время для изменений пришло, поскольку Молдавия является единственной страной в регионе, которая на 100% зависит от РФ в сфере энергетики.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.